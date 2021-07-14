محافظ المنوفية يستقبل صاحب واقعة قطار منوف ويقرر صرف مساعدة مالية له

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، محمد رشاد وبصحبته ابنته ملك، صاحب واقعة تعدى كمسارى قطار منوف، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، وذلك فى إطار تقديم الدعم الكامل والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين والتعامل الفورى مع استغاثتهم عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال اللقاء أعرب محافظ المنوفية عن أسفه الشديد لما بدر من تصرفات تجاه المواطن، مشيدا بمستواه الأخلاقى والتعامل مع الموقف بانضباط وثبات، كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة له.

من جانبه أعرب محمد رشاد عن سعادته بهذه اللفتة الطبية وحرص محافظ المنوفية على التواصل معه لمقابلته، فيما قدم المواطن تحية شكر وتقدير للمحافظ لما يقوم به من مجهودات فى التواصل وتقديم الدعم للحالات الإنسانية.

جدير بالذكر أن صاحب واقعة قطار منوف يبلغ من العمر 39 عاما ويعيش بمنطقة المرج بالقاهرة ويعمل موظفا بإحدى الشركات ويذهب لقرية الحامول بصفة مستمرة لزيارة جدة ابنته.



المحافظ يصافح محمد رشاد