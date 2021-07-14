كارلوس غصن يكشف أسرار جديدة عن "الهروب الكبير" من اليابان

كتبت : نهال أبو السعود

قدم كارلوس غصن لأول مرة تفاصيل عن هروبه من اليابان، بينما كان ينتظر المحاكمة بتهمة سوء السلوك المالي، في مقابلة مع بي بي سي، أكد الرئيس السابق لشركة نيسان تقارير أنه تم تهريبه من اليابان أثناء خروجه بكفالة في ديسمبر 2019 داخل صندوق يستخدم لتخزين المعدات الموسيقية، قبل وصوله إلى لبنان.

وقال غصن شارحا كيفية هروبه: "كان من المقرر أن تقلع الطائرة في الساعة 11 مساءً"، متذكراً الوقت الذي أمضاه داخل الصندوق في أحد المطارات بغرب اليابان في انتظار ركوب طائرة خاصة والفرار من نظام قضائي ادعى أنه كان مذنباً خطأً بارتكاب جريمة تضمنت إخفاء الدخل وإساءة استخدام أموال الشركة.

وأضاف غصن: "30 دقيقة من الانتظار في الصندوق على متن الطائرة، في انتظار إقلاعها، ربما كانت أطول فترة انتظار في حياتي"، كما قال، تم إخفاؤه داخل الصندوق لمدة ساعة ونصف تقريبًا، مضيفًا أنه شعر وكأنه "عام ونصف".

كما تحدث الهارب عن الابتهاج الذي شعر به عندما وصل إلى موطنه لبنان ، الذي ليس لديه اتفاقية تسليم المجرمين مع اليابان، وقال: "كانت الإثارة في أنني سأتمكن أخيرًا من سرد القصة".

آثار انتقاد غصن للمعاملة التي تلقاها في اليابان بعد اعتقاله في أواخر عام 2018 تدقيقًا غير مسبوق في نظام العدالة الجنائية في البلاد ، حيث يمكن للمدعين العامين احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة وينتهي أكثر من 99% من القضايا الجنائية بأحكام إدانة.

أمضى غصن فترات طويلة في الحجز في مركز احتجاز في طوكيو قبل أن يُفرج عنه بكفالة للمرة الثانية قبل عدة أشهر من هروبه وكان يواجه 15 عاما في السجن في حالة إدانته.

قال عن يوم هروبه: "كانت الخطة أنني لا أستطيع إظهار وجهي ، لذا يجب أن أختبئ في مكان ما والطريقة الوحيدة التي يمكن أن أختبئ بها هي أن أكون في صندوق أو في حقيبة أمتعة حتى لا يتمكن أحد من رؤيتي ، ولا يمكن لأحد التعرف عليّ ويمكن للخطة أن تنجح."

واجه غصن انتقادات لاختياره عدم الدفاع عن نفسه في المحكمة ، بينما يمثل أحد زملائه السابقين المحاكمة في اليابان مع رجلين متهمين بتدبير هروبه من العدالة.

ووفقا للتقرير، يواجه جريج كيلي ، المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان والذي كان مقربًا من غصن عقوبة السجن إذا أدين بمساعدة رئيسه السابق على عدم الإبلاغ عن دخله بعشرات الملايين من الدولارات ونفى كيلي الاتهامات ومن المتوقع صدور حكم في وقت لاحق هذا العام.

كما يواجه مايكل وبيتر تايلور ، الأب والابن الأمريكي الذي نقل غصن من فندق إلى المطار يوم هروبه ، ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن لمساعدته على الفرار.