على مستوى الجمهورية.. القبض على عناصر إجرامية من تجار ومتعاطى المخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن سوهاج
ضبط (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) بحوزة (عدد 3 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) حال استقلالهم دراجتين ناريتين ومركبة توك توك "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة المراغة.
مديرية أمن الغربية
ضبط (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (ربة منزل- لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة تلا.
مديرية أمن القليوبية
ضبط (كمية لمخدرى الهيروين والآيس- مبلغ مالى – 3 هواتف محمول- 3 قطع سلاح أبيض "سكين") بحوزة (عدد 3 أشخاص– لإثنين منهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
ضبط (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى – هاتفى محمول) بحوزة (شخصين – لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة قليوب.
مديرية أمن مطروح
ضبط (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة مطروح.
مديرية أمن الدقهلية
ضبط (كمية لمخدرى الهيروين والحشيش - مبلغ مالى – هاتفى محمول- سلاح أبيض) بحوزة (شخصين - لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.
مديرية أمن السويس
ضبط (كمية لمخدرى البانجو والأستروكس- مبلغ مالى – هاتفى محمول) بحوزة (شخصين- لإحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الأربعين.
مديرية أمن القاهرة
ضبط (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمول- قطعتى سلاح أبيض) بحوزة (عدد 3 أشخاص- لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
مديرية أمن بورسعيد
ضبط (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المناخ.
مديرية أمن قنا
ضبط (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتفى محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة قنا.
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