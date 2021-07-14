اليوم السابع
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على مستوى الجمهورية.. القبض على عناصر إجرامية من تجار ومتعاطى المخدرات

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:57 ص
على مستوى الجمهورية.. القبض على عناصر إجرامية من تجار ومتعاطى المخدرات المتهمين
كتب محمود عبدالراضى – علاء رضوان

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن سوهاج

ضبط (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) بحوزة (عدد 3 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) حال استقلالهم دراجتين ناريتين ومركبة توك توك "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة المراغة.

2

مديرية أمن الغربية

ضبط (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (ربة منزل- لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة تلا.

مديرية أمن القليوبية

ضبط (كمية لمخدرى الهيروين والآيس- مبلغ مالى – 3 هواتف محمول- 3 قطع سلاح أبيض "سكين") بحوزة (عدد 3 أشخاص– لإثنين منهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

ضبط (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى – هاتفى محمول) بحوزة (شخصين – لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة قليوب.

3

مديرية أمن مطروح

ضبط (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة مطروح.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (كمية لمخدرى الهيروين والحشيش - مبلغ مالى – هاتفى محمول- سلاح أبيض) بحوزة (شخصين - لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.

4

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

مديرية أمن السويس

ضبط (كمية لمخدرى البانجو والأستروكس- مبلغ مالى – هاتفى محمول) بحوزة (شخصين- لإحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الأربعين.

مديرية أمن القاهرة

ضبط (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمول- قطعتى سلاح أبيض) بحوزة (عدد 3 أشخاص- لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

حبس

مديرية أمن بورسعيد

ضبط (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المناخ.

مديرية أمن قنا

ضبط (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتفى محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة قنا.


على مستوى محافظات الجمهورية

القبض على عناصر إجرامية

تجار ومتعاطى المخدرات

قضايا مخدرات

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