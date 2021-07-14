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شاهد هاجر فتاة مسلمة متخصصة فى القبطيات وكرمها البابا تواضروس

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:41 م
شاهد هاجر فتاة مسلمة متخصصة فى القبطيات وكرمها البابا تواضروس
بنى سويف هانى فتحى

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قدم  اليوم السابع  بثا مباشرا مع الباحثة هاجر سعد الدين مصطفى ابنة محافظة بني سويف،  الحاصلة علي 2 ماجستير، إحداهما في اللغة القبطية والاخرى في حفظ التراث وادارة المواقع
 
وقالت هاجر سعد الدين مصطفى 28 سنة  أنها حاصلة على ليسانس من  كلية الأثار جامعة الفيوم سنة  2013 بتقدير جيد جدا ،مشيره الى انها فخورة بدعم وتأييد عائلتها لها .
 
واضافت هاجر انها  بدأت بالحصول  على  دبلومة الآثار والفنون القبطية بالمعهد الإكليركى للآباء الفرنسيسكان مع المعهد الكاثوليكي بجامعة بازماني بيتر- بودابست المجر  في 2016  متابعة ومن ثم درجة الماجستير من كلية الاثار جامعة الفيوم في تخصص اللغة القبطية وعنوان الرسالة  الصيغة الفعلية القديمة في القبطية 2018
 
واضافت هاجر  أنها  حصلت على منحة دراسية من المعهد الألماني للأثار في تخصص حفظ التراث وادارة المواقع باشراف مشترك من جامعة حلوان وجامعة براندنبرج بكوتبوس بالمانيا  وعنوان الرسالة  الخرائط الثقافية للتراث الثقافي اللامادي للموالد تطبيقا على كنيسة مارجرجس ببا ببني سويف .
 
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واضافت هاجر أنها تم تكريمها من البابا تواضروس ودكتور زاهي حواس ودكتور مصطفى الفقي و  حصلت على المركز الأول في التميز الشبابي في العمل العام والمجتمعي والتنموي على مستوى الجمهورية  بالاضافة الى حصولها على  رسالة الماجستير الخاصة بها في حفظ التراث وادارة المواقع على جائزة افضل رسالة ماجستير في التخصص من اتحاد الأثريين المصريين لعام 2020
 
 

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