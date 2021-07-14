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رئاسة لبنان: تشكيلة الحكومة المقترحة تتضمن أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب

الأربعاء، 14 يوليه 2021 06:19 م
رئاسة لبنان: تشكيلة الحكومة المقترحة تتضمن أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب ميشال عون
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن تشكيلة الحكومة المقترحة تتضمن أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبرعاجل لها منذ قليل.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، أكد أن الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة تعطى أهمية أولى لتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد والمضى فى التدقيق المالى الجنائى، معربا عن أمله في أن يحمل لقاءه مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم مؤشرات إيجابية لاسيما وأن تسعة أشهر مضت ولبنان من دون حكومة على رغم الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون على مختلف الأصعدة.
 
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بموفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار لشؤون شمالي أفريقيا والشرق الأوسط السفير باتريك دوريل خلال استقباله له اليوم في قصر بعبدا.
 
وعرض عون للموفد الرئاسي الفرنسي الصعوبات والعراقيل الداخلية والخارجية التي واجهت ولادة الحكومة الجديدة، مجددا تأييده للمبادرة الفرنسية وموجها الشكر للرئيس ماكرون على الجهود التي يبذلها لدعم لبنان والمساعدات العينية التي قدمتها بلاده والمؤتمرات التي نظمها الرئيس الفرنسي لهذه الغاية، والمؤتمر المنوي عقده في الرابع من أغسطس المقبل دعما للشعب اللبناني. 
 

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