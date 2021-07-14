حبس المتهم بالاعتداء على فتاة داخل ميكروباص بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة، بحبس المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بمنطقة أوسيم بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان عدد من المواطنين تداولوا مقطع فيديو عبر "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل سيارة ميكروباص، ومكتوب عليه "أنه متحرش".

وبفحص الفيديو تمكن رجال الأمن من تحديد هوية ناشر المقطع، وتبين أنها فتاة مقيمة بمنطقة أوسيم فى الجيزة، وباستدعائها حضرت وبصحبتها والدتها التي قررت أنه أثناء استقلالها سيارة ميكروباص جلس خلفها شخص وتحرش بها، ما دفعها لتصويره بهاتفها المحمول.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.