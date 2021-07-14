اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق يحصل على عضوية منظمة حظر الاسلحة الكيميائية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:53 م
العراق يحصل على عضوية منظمة حظر الاسلحة الكيميائية رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، حصول العراق على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2022-2024 رسميًا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم المصادقة على الترشيح خلال مُؤتمر الدول الأطراف لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي سيعقد في لاهاي في أواخر شهر نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن العراق كان قد حصل أيضاً على منصب نائب رئيس مُؤتمر الدول الأطراف لدى المنظمة خلال عامي 2019 و 2020، مما عزز من دور العراق القوي والفعال داخل المنظمة.


العراق

مصطفى الكاظمى

حكومة العراق

منظمة حظر الاسلحة الكيميائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة