اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 07:56 م
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"التعليم" تنشر فيديو لطريقة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 07:18 م
"التعليم" تنشر فيديو لطريقة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحى لطريقة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وكانت الوزارة، أعلنت عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2021– 2022، بدءًا من 13 يوليو 2021 وحتى 31 يوليو 2021، وذلك عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

الجدير بالذكر، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة لمعايير الجودة العالمية، والمكافآت المالية أثناء فترات التدريب، والأنشطة الرياضية والفنية، والرعاية الصحية، ذلك بالإضافة إلى توفير الزى المدرسى للطلاب، وأتوبيسات لنقلهم لأماكن التدريب، وأولوية تعيينهم بمصانع وشركات الشريك الصناعى بعد التخرج.


التربية والتعليم

فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

فتح باب تقديم الطلاب لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

اخبار مصر

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