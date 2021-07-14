البترول: سداد 6.3 مليار دولار للشركات الأجنبية.. ومزايدات عالمية للتنقيب "غرب المتوسط"

ماجد تمراز

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك 1450 قرية، سيدخلها الغاز الطبيعي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهناك تنسيقا مع وزارة الإسكان للبدء في الصرف الصحي في البداية ثم البدء في وصلات الغاز، مشيرا إلى أن العمل يسير على قدم وساق مع كافة الجهات ضمن المبادرة، لإتمام خطوات التطوير.



وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "هناك بعض القرى تم توصيل الغاز بها، وأخرى انتهت توصيلات الصرف الصحي وسيتم البدء في العمل بها مباشرة، ومبادرة حياة كريمة تهدف بشكل كبير لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري".



وقال: "شركة أباتشي الأمريكية هى من الشركات الكبرى التي تعمل في مصر منذ 20 عاماً وتعمل في الصحراء الغربية، وناقش الوزير مع مسؤولي الشركة تدريب العناصر المصرية على أحدث التكنولوجيا، والرئيس استقبل رئيس الشركة وتم تناول بحث التعاون المشترك، ولقاء الرئيس مع الشركات العالمية يحفز شركات البترول على العمل والاستثمار، وخلال السنوات الماضية حققنا نجاحات كبيرة في الغاز والبترول والبتروكيماويات، وهناك مشروع كبير آخر وهو المركز الإقليمي للطاقة وهو ما يسعى إليه الرئيس".

تابع: "الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت مراقبا في منتدى غاز شرق المتوسط، وطرحنا مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول في مناطق غرب المتوسط، وهناك شركات عالمية في البحث والتنقيب تشارك لأول مرة في أعمال التنقيب في مصر، وأيضاً وقعنا اتفاقيات للتنقيب عن والبترول في البحر الأحمر".



وقال: "هناك العديد من المناطق في الصحراء الغربية يتم التنقيب بها بأحدث الأساليب التكنولوجية، ونسعى لتغطية مناطقنا في الصحراء الغربية والبحر الأحمر والبحر المتوسط لزيادة الاحتياطيات، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحنا في سداد 6.3 مليار دولار مديونيات للشركات الأجنبية، وأصبحت مصر دولة ذات ثقل ومصدر ثقة لدى الشركات الأجنبية وجاذبة للاستثمار".

واستطرد المتحدث باسم وزارة البترول: "بلغ حجم الاستثمار في أكبر مشروع للبتروكيماويات في مصر وإفريقيا بالبحر الأحمر 7.5 مليار دولار، وبالنسبة لمشروعات إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي فهى مشروع قومي ونعمل على توفير المحطات الآن، ولدينا خطة طموحة لإنشاء 400 محطة غاز طبيعي خلال عام 2021، وتم إطلاق أول محطة متنقلة لتمويل السيارات بالغاز الطبيعي".