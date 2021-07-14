اعترافات عاطل ينتحل صفة شرطى لسرقة المواطنين بمصر الجديدة تقوده للجنايات

كتب كريم صبحى

تسلمت نيابة مصر الجديدة، تحريات المباحث النهائية، حول اتهام عاطل بانتحال صفة رجل شرطة أثناء محاولة سرقة متعلقات أحد المواطنين، وتبين من التحريات صحة الواقعة، وأن المتهم اعتاد ممارسة نشاطه الإجرامي بانتحال صفة شرطي لسرقة المواطنين بالإكراه، بداعي الاشتباه بهم، ثم يستولى على متعلقاتهم بحجة فحصها، حيث كشفت التحريات أن المتهم ارتكب 4 وقائع مماثلة، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، "له معلومات جنائية"، حال قيامه باستيقاف أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبتفتيشه منتحلاً صفة رجل شرطة وشروعه فى الاستيلاء منه على ما بحوزته من مبالغ مالية.

وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط استوقفه المتهم، وقام بتفتيشه عقب إيهامه بأنه رجل شرطة، إلا أنه ارتاب فى أمره فاستغاث بالقوات حتى تم ضبطه، واتهمه بالشروع فى سرقته.

وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.