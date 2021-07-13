أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 13-7-2021

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 13-7-2021، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى استقرارا كما كانت أسعارهم أمس بالبنوك، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.51 للشراء، 18.66 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.52 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
وفى سياق متصل تباينت أسعار الدولار اليوم، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ليستقر فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، فى حين ارتفع بمقدار "قرش واحد" ببنك الإسكندرية ليسجل 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.51 للشراء، 18.66 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.52 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.66 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس بالبنوك كان بـ 21.67 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.
سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.26 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.
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