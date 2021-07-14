اليوم السابع
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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 14-7-2021 فى مصر

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:00 ص
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 14-7-2021 فى مصر الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-7-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر ببداية التعاملات الصباحية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مستقرا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل  15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية ثبت عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل سعره 15.66جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.
 
ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء.
 
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء.
 
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.66 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

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