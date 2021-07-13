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أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 13-7-2021

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:02 ص
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 13-7-2021 دولار
كتبت : سماح حمدى

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تباينت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 13-7-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ليستقر فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، فى حين ارتفع بمقدار "قرش واحد" ببنك الإسكندرية ليسجل 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع.
 
وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.
 
 
 
ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء.
 
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه.
 
15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.72 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.66 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.
 

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