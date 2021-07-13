255ألف طالب بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

كنب محمود طه حسين

بدأ قبل قليل طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، حيث يؤدى قرابة 255 ألف طالب وطالبة الامتحان من العاشرة صباحا حتى 12 ظهرا، فى اللغة الثانية وتشمل" الصينية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية، ويجيب الطلاب فى ورق البابل شيت فقط دون تسجيل الإجابات على التابلت.



ويؤدى طلاب مدارس (STEM) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالب وطالبة.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب لا يجيبون عن الأسئلة فى كراسة أسئلة الامتحان وإنما فى البابل شيت فقط، وتعقد امتحانات الثانوية العامة بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم، إضافة إلى أن جميع الأسئلة اختيار من متعدد.



وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.



ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .







