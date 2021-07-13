150 أتوبيسا مكيفا بالمدن الجديدة لمساعدة السكان على التنقل.. اعرف التفاصيل

كتب أحمد عرفة

أكدت المهندسة إيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة تسعى لتوفير كافة الخدمات لكل السكان في المدن الجديدة، وعلى رأسها وسيلة النقل المناسبة التي تساعد السكان في النقل الداخلى أو نقل المواطن من داخل المدن الجديدة إلى المحطة الرئيسية التي ستنقله خارج المدينة الجديدة.



وقالت رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه جرى تشكيل شبكة متشعبة للنقل الداخلى أو لنقطة الانطلاق الرئيسية إلى مدن أخرى، متابعة: "تعاقدنا مع شركات توفر الأتوبيسات بجانب شراء أكثر من 150 أتوبيسا مكيفا".



وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية، أنه جرى تشكيل وحدة رئيسة لمتابعة حركة الأتوبيسات داخل المدن الجديدة، موضحة توفير تلك الأتوبيسات في المدن الجديدة حول القاهرة بجانب عدد كبير من المدن الجديدة في محافظات الصعيد، متابعة: نسعى لقياس رضى المواطنين، وأى شكوى نجتمع مع شركة توفير الأتوبيسات لتلافيها.