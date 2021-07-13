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مياه الأقصر تستعد لإطلاق حملة توعية للجزارين والمواطنين خلال ذبح أضحية العيد

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 09:00 م
مياه الأقصر تستعد لإطلاق حملة توعية للجزارين والمواطنين خلال ذبح أضحية العيد ذبح الأضاحى - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أن إدارة التوعية والإعلام بالشركة تستعد لإطلاق حملة توعية لكافة الجزارين والأهالى بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، وذلك فى كافة مراكز المحافظة والأماكن التى تشهد تجمعا للجزارين، بهدف رفع الوعى المائى والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأضاف اللواء محمد يحيي، أن المبادرة ستقوم بتنفيذ عدة فعاليات داخل الشوارع والقرى المختلفة بلصق البوسترات على جدران المحال التجارية والميادين العامة، كما سيتم تنفيذ زيارات ميدانية مباشرة لمحلات الجزارة وحثهم على ضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه واستخدام مياه الشرب قدر الحاجة عند غسيل الذبائح وعدم إلقاء الدماء ومخلفات الأضاحى والأحشاء داخل غرف ومطابق الصرف الصحي، والتى تتسبب فى انسدادات وطفوحات فى الشوارع التى بدورها تكون مصدرا للتلوث البيئى المسبب للأمراض والأوبئة والروائح الكريهة، بجانب تحميل روافع ومحطات معالجة الصرف الصحى طاقات فوق طاقتها الاستيعابية نتيجة صرف المخلفات واستخدام كميات كبيرة من مياه الشرب فى الغسيل، مما يؤثر على ضعف ضغوط مياه الشرب داخل الشبكات ويمنع وصولها للقرى والعزب والنجوع الواقعة فى أطراف المحافظة.

وناشد رئيس الشركة جموع المواطنين بمختلف أرجاء المحافظة، بضرورة الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها أو استخدامها فى غير الغرض المخصصة له ولا تمانع الشركة فى غسل الأضاحى أو الذبائح، ولكن أن نكون على قدر المسئولية واستخدام المياه فقط قدر الحاجة ولا نترك صنابير أو خراطيم المياه مفتوحة لساعات متواصلة، وأن نقوم بتجميع الاحشاء ومخلفات الأضاحى داخل أكياس ووضعها فى صناديق القمامة أو التخلص منها فى أماكن بعيدة عن المجارى المائية وبعيدة أيضا عن الكتلة السكنية.


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الصرف الصحى

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