مطار مرسى علم يستقبل 24 رحلة دولية سياحية بدءًا من اليوم حتى نهاية الأسبوع

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى بداية من اليوم الثلاثاء وحتي يوم الجمعة المقبل 24 رحلة طيران دولية قادمة من المطارات العالمية المختلفة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المطارات المصرية من قبل رجال الحجر الصحي.

وكشف مصدر من مطار مرسي علم الدولي لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر يستقبل المطار اليوم الثلاثاء 8 رحلات دولية مختلفة من عدة دول أوربية وعالمية، وكذلك يستقبل غدا الاربعاء 3 رحلات بينهم، رحلتين عارض وأخرى منتظمه، فيما يستقبل بعد غد الخميس 10 رحلات دولية سياحية، ويستقبل يوم الجمعة المقبل 3 رحلات دولية .

وأكد المصدر أن إجمالي الرحلات الأسبوعية التي وصلت ومن المقرر لها أن تصل لمطار مرسي علم الدولي تبلغ 50 رحلة بينهم 16 رحلة من التشيك و17 رحلة من بولندا، و8 رحلات من مطارات دولة سويسرا، ورحلة من المجر و7 من شركة مصر للطيران.