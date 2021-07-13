محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بحد أدنى 235 درجة

بورسعيد - محمد عزام

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بحد أدنى للمجموع 235 درجة، وذلك بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد "باهى"، أن إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 - 2021 قد بلغ 11 ألفا و 810 طالبا وطالبة موزعين على 65 لجنة بمدارس الإدارات التعليمية الخمس.

وأضاف وكيل الوزارة أن محافظ بورسعيد قد إعتمد سابقا نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.41%، مشيرا إلى أن تعليم بورسعيد جاهز لإستقبال خريجى الشهادة الإعدادية سواء بالتعليم الثانوى العام أو الخاص أو الفنى بتخصصاته.

وقال وكيل الوزارة، إنه وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيكون التقدم للتنسيق إلكترونيا من خلال موقع الوزارة والرابط المعد مسبقا للتنسيق.