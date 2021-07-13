اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بحد أدنى 235 درجة

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 09:52 ص
محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بحد أدنى 235 درجة محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بحد أدنى للمجموع 235 درجة، وذلك بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد "باهى"، أن إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 - 2021 قد بلغ 11 ألفا و 810 طالبا وطالبة موزعين على 65 لجنة بمدارس الإدارات التعليمية الخمس.

وأضاف وكيل الوزارة أن محافظ بورسعيد قد إعتمد سابقا نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.41%، مشيرا إلى أن تعليم بورسعيد جاهز لإستقبال خريجى الشهادة الإعدادية سواء بالتعليم الثانوى العام أو الخاص أو الفنى بتخصصاته.

وقال وكيل الوزارة، إنه وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيكون التقدم للتنسيق إلكترونيا من خلال موقع الوزارة والرابط المعد مسبقا للتنسيق.

 


محافظ بورسعيد

تنسيق القبول

الصف الاول الثانوى العام

وكيل تعليم بورسعيد

بورسعيد

تنسيق القبول بالصف الاول الثانوى العام

اخبار بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ننشر خطة محافظة بورسعيد استعداداً لعيد الأضحى وإلغاء إجازة مأمورى الضبط القضائى

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 07:00 ص

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من مشروعات الطرق الجارى تطويرها بحى الضواحى

الإثنين، 12 يوليه 2021 03:34 م

محافظ بورسعيد: التشغيل التجريبى للميناء البرى الجديد الجمعة المقبل

الأحد، 11 يوليه 2021 05:12 م

محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة.. صور

السبت، 10 يوليه 2021 01:33 م

محافظ بورسعيد يناقش آليات تحديث المخطط الاستراتيجى العام للمحافظة

الخميس، 08 يوليه 2021 02:33 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة