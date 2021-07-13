في اليوم الثالث من ذى الحجة.. ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين

كتب على عبد الرحمن

يقدم "اليوم السابع" عدد من الأدعية المستحبة، والتى يمكن الإكثار منها في اليوم الثالث من ذي الحجة وخلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بشكل عام، خاصة وأن لهذه الأيام فضل كبير منها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ؛ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ" أخرجه الترمذي في "سننه".

والدعاء عبادة لله سبحانه تعالى، له منزلة وقد أمرنا الله تعالى بالدعاء ووعدنا بالإجابة، ومن الأدعية المستحبة والواردة في القرآن والسنة ما يلى:

أولا أدعية من القرآن الكريم: "رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ"

"رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ "

" رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ "

" رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ "

"فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "

" وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ "

" أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ "

"رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ "

"فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ "



ومن الأدعية المستحبة في السنة: "اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو؛ فاعفُ عني"

"اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين"

"يا رب، لا غنَى لي عن بركتك"

"اللهم مصرِّف القلوب، صرِّف قلوبنا على طاعتك"

"ربِّ، قِني عذابَك، يوم تبعثُ عبادَك"