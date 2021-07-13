"صناعة الحبوب": وفرة كبيرة في مخزون الأرز تُلبي كافة احتياجات المواطنين

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أكدت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وجود وفرة كبيرة في مخزون الأرز تكفي الأسواق وتلبي كافة احتياجات المواطنين.

وأشار الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء- إلى موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية على طلب الشعبة بتوزيع كميات توريدات الأرز لشهري يوليو وأغسطس على مدار 4 أشهر تشمل شهري أكتوبر ونوفمبر؛ نظرا لوفرة المخزون.

ولفت شحاته إلى وفرة في الانتاج وأماكن تخزين الأرز داخل مخازن السلع التموينية، مؤكدا حرص جميع الموردين والتزامهم بالتوريد ، مشددا على الاستقرار التام لأسعار الأرز.

وأوضح أن أسعار الأرز في أسواق الجملة حاليا "المعبأ" يتراوح السعر من 6 إلى 8.5 جنيه، و"السايب" يبدأ من 6 جنيهات للكيلو، ويتراوح متوسط سعر الكيلو للمستهلك على حسب اختلاف المناطق ما بين 9 إلى 11 جنيها للكيلو.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي قد أعلن - أمس - أنه تم صرف نحو 60% من مقررات السلع التموينية لشهر يوليو الجاري حتى الآن، مشيرا إلى أن مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة - المصرية) والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن بها مخزون استراتيجي كبير من كل السلع المدرجة على بطاقة الدعم.