صعود 14 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء على رأسها "الاتصالات"

كتب هانى الحوتى

ارتفع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.2%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.03%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.88%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.77%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.67%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.53%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والبنوك بنسبة 1.38%، 1.37%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.11%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة بنسبة 0.92%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.81%، وأخيرًا قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.47%، واستقر قطاع الخدمات التعليمية، فيما تراجع قطاعي مواد البناء والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.58%، 0.11%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.774 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 351.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.6 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.81%، والعرب على 3.65% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.02% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.97%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 60.1 مليون جنيه، 514.2 ألف جنيه، 846.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 28 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 872.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.94%، ليغلق عند مستوى 10431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 12832 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 4089 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2374 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3321 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2805 نقطة.

وصعدت أسهم 128 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.