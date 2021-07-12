ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الاثنين.. ورأس المال يربح 4.1مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات ، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقي4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.309 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 10233 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 12609 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3997 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2321 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3257 نقطة.