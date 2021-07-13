اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 04:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جيل بايدن تقود الوفد الأمريكي في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 04:00 م
جيل بايدن تقود الوفد الأمريكي في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو جيل بايدن،
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن السيدة الأولى جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقود الوفد الأمريكي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو للعام 2021.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن هذه الزيارة تعد الزيارة الثانية لجيل بايدن خارج البلاد، إذ رافقت الرئيس بايدن في أول زيارة خارجية له إلى أوروبا يونيو الماضي.

ومن المقرر انعقاد حفل الافتتاح في 23 يوليو الجاري والذي تم تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا وسيكون بدون مشجعين.

وذكر البيت الأبيض مطلع العام الجاري أن بايدن لن يحضر دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو إلا أنه يجرى تقييم خطط لتحديد ما إذا كانت ستحضر السيدة جيل.

 

 


بايدن

جيل بايدن

الولايات المتحدة

واشنطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة