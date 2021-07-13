جيل بايدن تقود الوفد الأمريكي في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

(أ ش أ)

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن السيدة الأولى جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقود الوفد الأمريكي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو للعام 2021.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن هذه الزيارة تعد الزيارة الثانية لجيل بايدن خارج البلاد، إذ رافقت الرئيس بايدن في أول زيارة خارجية له إلى أوروبا يونيو الماضي.

ومن المقرر انعقاد حفل الافتتاح في 23 يوليو الجاري والذي تم تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا وسيكون بدون مشجعين.

وذكر البيت الأبيض مطلع العام الجاري أن بايدن لن يحضر دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو إلا أنه يجرى تقييم خطط لتحديد ما إذا كانت ستحضر السيدة جيل.