اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 08:19 م
أكرم القصاص
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القبض على إرهابى فى محافظة نينوى العراقية

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 07:00 م
القبض على إرهابى فى محافظة نينوى العراقية الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على إرهابي في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن عناصر شرطة نينوى تمكنت بعد ورود معلومات دقيقة ومن خلال المتابعة المستمرة والبحث والتحري، من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى (أبو يوسف أسد) المسئول عن نقل العبوات الناسفة داخل مدينة الموصل.

وأشار البيان إلى أن الإرهابي تولى مسئولية ما تسمى بـ"لجنة النفط الخاصة ببيت المال" خلال فترة سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة الموصل، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.


العراق

الشرطة العراقية

نينوى

الإرهاب فى العراق

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