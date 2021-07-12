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أسعار الدولار اليوم الاثنين 12-7-2021 بالبنوك المصرية

الإثنين، 12 يوليه 2021 10:00 ص
أسعار الدولار اليوم الاثنين 12-7-2021 بالبنوك المصرية الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقرت أسعار الدولار اليوم الاثنين 12-7-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى فى البنوك، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.
 
ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء.
 
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.
 
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.66 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.
 
 

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