أبرز إرشادات دار الإفتاء عن أضحية عيد الأضحى.. إنفوجراف

عدد من النصائح والإرشادات قدمتها دار الإفتاء المصرية حول الأضحية وما على المضحى أن يقوم به، حيث أعلنت دار الإفتاء أن يوم الاثنين الموافق 19 يوليو هو التاسع من ذى الحجة وهو يوم عرفة، وأن يوم الثلاثاء 20 يوليو هو العاشر من ذى الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويستعرض الإنفوجراف التالى أبرز الإرشادات التى قدمتها دار الإفتاء المصرية حول الأضحية وما على المضحى أن يقوم به: