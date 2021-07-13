اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:52 م
أكرم القصاص
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أبرز إرشادات دار الإفتاء عن أضحية عيد الأضحى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:30 م
أبرز إرشادات دار الإفتاء عن أضحية عيد الأضحى.. إنفوجراف إرشادات دار الإفتاء عن أضحية عيد الأضحى

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عدد من النصائح والإرشادات قدمتها دار الإفتاء المصرية حول الأضحية وما على المضحى أن يقوم به، حيث أعلنت دار الإفتاء أن يوم الاثنين الموافق 19 يوليو هو التاسع من ذى الحجة وهو يوم عرفة، وأن يوم الثلاثاء 20 يوليو هو العاشر من ذى الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
 
ويستعرض الإنفوجراف التالى أبرز الإرشادات التى قدمتها دار الإفتاء المصرية حول الأضحية وما على المضحى أن يقوم به:
 
أبرز إرشادات دار الإفتاء عن أضحية عيد الأضحى
أبرز إرشادات دار الإفتاء عن أضحية عيد الأضحى
 
إرشادات دار الإفتاء عن أضحية عيد الأضحى
إرشادات دار الإفتاء عن أضحية عيد الأضحى
 
إرشادات الإفتاء عن أضحية عيد الأضحى
إرشادات الإفتاء عن أضحية عيد الأضحى

 


عيد الاضحى

صلاة العيد

شروط الاضحية

وقفة عرفة

يوم عرفة

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