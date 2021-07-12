11 نصيحة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لترشيد الاستهلاك بالمنازل وخفض الفاتورة

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 11 نصيحة لترشيد استهلاك الكهرباء فى المنازل وخفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.

وفيما يلي بعض النصائح التى تقلل استهلاك الكهرباء:

1- إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأن تراكم الثلج يجعل الثلاجة تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر

2- تجنب وضع الطعام ساخن فى الثلاجة لأن ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء

3- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب إلى جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون، وبالتالي تستهلك كهرباء أقل

4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25

6- جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي

7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة

8- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل

9- املئ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لأن زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر

10- فصل الأجهزة الكهربائية من مصدر التيار الكهربائى

11- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويستهلك طاقة أكثر