وفاة عضو المجلس الثوري لحركة فتح حنا عيسى والرئيس أبو مازن ينعيه

كتب أحمد جمعة

أعلن تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الإثنين، وفاة عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وأمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس حنا عيسى.

ومن جانبه، نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الدكتور حنا عيسى، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات.

الدكتور حنا عيسى باحث وخبير قانوني وأستاذ جامعي، من مواليد قرية عين عريك قضاء رام الله ، ويحمل شهادة الدكتوراة في القانون بدرجة امتياز سنة1988م، وشهادة أستاذ (لقب برفسور) من معهد القانون الدولي سنة 1994م، وله العديد من الكتب والمؤلفات منها كتاب "الشرق الأوسط والقانون الدولي" وكتاب "القانون الإداري"، ناهيك عن نشر أكثر من 4000 دراسة وبحث ومقال في مجال الدراسات القانونية.

وتبوأ الدكتور حنا عيسى مناصب عدة في السلطة الوطنية الفلسطينية، كان أبرزها منسق عام وزارة العدل، مدير عام وزارة العدل، ووكيل وزارة العدل المساعد، ووكيل الشؤون المسيحية المساعد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة لتمثيل دولة فلسطين في العديد من المؤتمرات وورشات العمل الإقليمية والدولية، وهو عضو مستشار في منظمة أديان من أجل السلام العالمية، وقد تقلد وسام صليب القبر المقدس.