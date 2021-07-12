هروب المواطنين إلى الشواطئ بالغردقة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. لايف وصور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت الشواطئ المختلفة بمدينة الغردقة اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من المواطنين هروبا من ارتفاع درجة الحرارة، وشهد تحديدا شاطئ النادى الاجتماعى بمدينة الغردقة إقبالا كبيرا من المواطنين .



جانب من إقبال الأهالى على الشواطئ

ويعد الشاطئ الاجتماعى فى مدينة الغردقة من أكبر الشواطئ التى تعتبر عامة لجذب المواطنين بالمدينة لعدة أسباب بداية لانخفاض سعر تذكرة دخوله التى قدرت بـ30 جنيها للفرد غير العضو بالنادى وكذلك لوجود معدلات أمان كبيرة على الشاطئ.

ومن معدلات الأمان التى يشهدها شاطئ النادى الاجتماعى وجود فرق انقاذ مختلفة وكذلك تحديد اماكن السباحة من خلال شمندورات من حيث عمق المناطق بالشاطئ حفاظًا على أرواح المواطنين .



الاهالى يهربون بالى الشواطئ بسبب ارتفاع الحرارة

من جانبه، قال أشرف فؤاد مدير النادى الاجتماعى بالغردقة، أن شاطئ النادى يستقبل المئات من المواطنين يوميًا خاصة ويشهد إقبالا كبيرا من الأعضاء وغير الأعضاء من الزوار، منهم المقيمون بالمدينة والقادمون من محافظات مختلفة.



اقبال كبير على الشواطئ بالغردقة

وأضاف مدير النادى الاجتماعى بالغردقة لـ"اليوم السابع"، أن إدارة النادى تطبق الإجراءات الاحترازية أثناء الدخول من أبواب النادى بقياس درجة الحرارة، والتأكد من ارتداء الكمامة وخاصة لوجود ازدحام أثناء الدخول على البوابات ، مؤكدا أنه يتم التشديد بشكل دائم على وجود المنقذين ويقظتهم على الشاطئ".