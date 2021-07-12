رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح معمل الحاسب الاَلى بكلية الفنون الجميلة

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب وتسخير كافة إمكانياتها التكنولوجية المتقدمة المتاحة لخدمة العملية التعليمية بما يساهم في توفير بيئة علمية تساعدهم على التفوق خلال مراحل العملية التعليمية .



رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح معمل الحاسب الاَلى

جاء ذلك خلال افتتاح رئي الجامعة معمل الحاسب الاَلى بكلية الفنون الجميلة وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و المشرف على كلية الفنون الجميلة و الدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الدكتور محمد حلمي الحفناوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتور محمد محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب و لفيف من أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و طلاب الكلية.



افتتاح معمل حاسب الى بجامعة اسيوط

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى بحرص إدارة الجامعة على دعمها المتواصل لمختلف كليات الجامعة وعلى رأسهم كلية الفنون الجميلة باعتبارها أحدى الكليات التي تم أنشاؤها حديثاَ بالجامعة وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تطوير بنيتها التحتية ومنشاتها وتزويدها بمختلف الإمكانيات و الأدوات المتاحة و توفير كافة خدماتها التعليمية والخدمية لأبنائها الطلاب ، مشيراَ إلى أن معمل الحاسب الآلى يعد أحدى الخدمات التكنولوجية الحديثة التى تم إضافتها للكلية لتقديم خدمة تعليمية و طلابية لكافة المنتسبين للكلية والتسهيل و التيسير على الطلاب خلال المراحل التعليمية للدراسيين بمختلف أقسام الكلية والتي تضم قسم النحت، الجرافيك، التصوير، الديكور، العمارة.



افتتاح المعمل بحضور رئيس جامعة اسيط

وأوضحت الدكتورة سحر بطرس أن المعمل يضم 20جهاز حاسب الآلي ويهدف إلى تقديم عدة خدمات متعددة في تجهيز المقررات الدراسية و السكاشن العملى و كذلك تنظيم الدورات التدريبية و التعليمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.



كلية الفنون الجميلة



افتتاح معمل الحاسب الالى