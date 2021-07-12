المؤبد لشقيقين قتلا سيدة وشرعا فى قتل اثنين آخرين بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشاربن أحمد عبد المنعم، ومصطفى أبوالقاسم، بأمانة سر عصام حسانين بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل سيدة والشروع فى قتل اثنين آخرين، بدائرة مركز دارالسلام.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر عام 2019 بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة لكل من ع . ع وشقيقه ي . ع، تهمة قتل سيدة مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها، وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين " بنادق آلية"، وتربصوا بالمكان الذى كانت تمر به مستقلة سيارة، وأطلقا صوبها عدة أعيرة نارية فأحدثوا إصابتها التى أودت بحياتها.

كما وجهت لهما النيابة تهمة الشروع فى قتل كل من ط . ا ، و ع . ع ، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت قبل ذلك ، بمعاقبة المتهم "حلمى.خ" 33 سنة عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "شحاتة.أ" بعد التعدى عليه بالضرب بماسورة حديدية بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة وعبد السلام نبيه عبد السلام بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه فى يديه اليمنى وإحداث عاهة له بعد التعدى عليه بماسورة حديدية، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، حيث وقعت مشاجرة بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث عاهة له.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.