تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بالختام للجلسة الثانية على التوالى

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.214 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 10153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 2097 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12502 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3957 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2296 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة.