اليوم السابع
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أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 12-7-2021

الإثنين، 12 يوليه 2021 01:30 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 12-7-2021 ذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أحدث الأرقام في سوق الذهب هبوطا محدودا في سعر المعدن النفيس في السوق المصري ليبلغ 785 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر، وذلك على خلفية تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً في التداول الفوري إلي مستويات 1801 دولار وقت كتابة هذه السطور.
 
أسعار الذهب اليوم سجلت لعيار 18 سعر 672 جنيها ولعيار 24 بلغت 897 جنيها وعيار 21 سجل 785 جنيها والجنيه الذهب بـ 6280 جنيها وأونصة الذهب 1801 دولار.
 
وانخفضت أسعار الذهب عالمياً لتتجه لتسجيل أكبر هبوط في أسبوعين تقريبا مع تراجع جاذبية المعدن جراء انتعاش الدولار والأسهم.
 
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1800.96 دولار للأونصة، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1799.30 دولار للأونصة.
 
ارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأحد، بينما صعد مؤشر الدولار 0.1%، وكان قد تراجع على مدى الجلستين السابقتين بحسب رويترز
 
وقال محللون إن الذهب قد يلقي دعما من المخاوف المرتبطة بسلالة دلتا التي قد تبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار سياسات التيسير النقدي.
 
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4% إلى 25.89 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.2% إلي 2802.68 دولار للأونصة، بينما فقد البلاتين 0.9% إلى 1093.58 دولار.

أسعار الذهب

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الدهب

سعر الأونصة

الذهب عيار 21

توقعات أسعار الذهب

اسعار الذهب

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