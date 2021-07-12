تراجع أسعار الذهب مستهل تعاملات الأسبوع.. وعيار21 يسجل 785جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

هبط أسعار الذهب مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين 11 يوليو 2021 بقيمة جنيهين في مصر، وذلك على خلفية تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً لمستويات 1801 دولار مقابل 1808 دولار كسعر إغلاق الأسبوع الماضي وسط ترقب وانتظار من المتداولين لما سيسفر عنه مزاد السندات الأمريكية آجال 10 سنوات المرتقب اليوم، والذي يكون له انعكاس مباشر على حركة مؤشر الذهب.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 672 جنيها.

عيار 24 سجل 897 جنيها.

عيار 21 سجل 785 جنيها.

الجنيه الذهب 6280 جنيها.

أونصة الذهب 1801 دولار.

ويؤكد المراقبون لحركة مؤشر الذهب، أن سوق السندات الأمريكية إذا شهد أية ارتفاعات في العائد فإن الذهب سيتراجع دون 1800 دولار، كما شهدنا الأسبوع الماضي نزول عائد السندات مما تسبب في صعود الذهب إلي مستويات 1808 دولار، لذلك يرسم مزاد السندات الأمريكية اليوم حركة سعر الذهب

وشهدنا الأسبوع الماضي تعافي أسعار الذهب، حيث تم تداولها فوق 1800 دولار أمريكي بسبب توجهات المتداولين للبحث عن ملاذ آمن في ظل تسارع انتشار متحور لفيروس دلتا من فيروس كورونا، إلى جانب تراجع عائدات السندات الأمريكية، وقد تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.3٪، مسجلة ثاني أكبر انخفاض يومي لها في 2021 يوم الثلاثاء الماضي.

وسيطرت حالة من القلق خلال الأسبوع الماضي على الأسواق المالية لتنخفض مؤشرات الأسهم منتصف الأسبوع بشكل ملموس ولكن عاود المتداولون استغلال فرصة انخفاض الأسعار، لتحقق مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً قوياً في يومي الخميس والجمعة.