اليوم السابع
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وزارة التخطيط تقيم حفلا لتأبين للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

الأحد، 11 يوليه 2021 06:32 م
وزارة التخطيط تقيم حفلا لتأبين للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى
كتبت أسماء أمين

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تقيم مساء اليوم وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل تابين للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزارة الاسبق والذى رحل فى شهر مارس الماضى.

وقد شغل الدكتور كمال الجنزورى العديد من المناصب، أبرزها محافظ الوادى الجديد ومحافظ بنى سويف، ثم وزيرًا للتخطيط وأيضا نائبًا لرئيس الوزراء، ووصل إلى منصب رئاسة الوزراء مرتين، وأخيرا عُين مستشارا لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية يوليو 2013.

- فى فترة رئاستة لمجلس الوزراء الأولى أقر قانون الإيجار 

- بدأت فى عهد الدكتور كمال الجنزورى العديد من المشاريع منها مشروع مفيض توشكى وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس.

- فى عهد الدكتور كمال الجنزورى تم العمل على تنفيذ الخط الثانى لمترو الأنفاق بين شبرا الخيمة بالقليوبية والمنيب بالجيزة.

- كلفه المجلس العسكرى بتشكيل الحكومة فى 25 نوفمبر 2011 فى أعقاب استقالة حكومة الدكتور عصام شرف فى نوفمبر 2011، واستمر فى منصبه حتى يوليو 2012.

- عُين الدكتور كمال الجنزورى مستشارا لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية يوليو 2013.


تابين كمال الجنزورى

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كمال الجنزورى

التخطيط

رئيس وزراء مصر

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