التخطيط" تسلم 5 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لقطاع الأحوال المدنية اليوم

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بتسليم خمسة مراكز أحوال مدنية متنقلة لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وصندوق تطوير قطاع الأحوال المدنية، والذى يأتى ضمن جهود الوزارة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

سيارات الخدمة المتنقلة لوزارة الداخلية

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تقوم بالعمل على توفير مراكز متطورة ومجهزة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز نموذجية متنقلة تقدم كل خدمات السجل المدنى بمختلف إصداراته .

أضافت السعيد أن المبادرة تأتى فى إطار العمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس فى أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم فى سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

كما أكدت السعيد أن توفير تلك المراكز المتنقلة لمصلحة الأحوال المدنية يأتى تحقيقًا لأهداف مبادرة حياة كريمة وجهود الدولة فى توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين فى شتى المجالات والخدمات المقدمة لهم.