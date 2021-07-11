غرق شاب بترعة المريوطية خلال محاولته الهرب من مركز لعلاج الإدمان بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مدمن مخدرات مصرعه غرقا بترعة المريوطية، خلال محاولته الهرب من مركز لعلاج الإدمان بالبدرشين، وتم انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة المريوطية في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تم إيداعه مركزا لعلاج الإدمان، وخلال محاولته الهرب، سقط بترعة المريوطية، ما أسفر عن غرقه.

تم انتشال جثة الشاب، والاستماع لأقوال عدد من العاملين بمركز علاج الإدمان، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.