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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11 يوليو

الأحد، 11 يوليه 2021 10:30 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11 يوليو ريال سعودى
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11-7-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك فى أولى تعاملات الأسبوع للبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى cib عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
 
وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، فى أولى تعاملات الأسبوع للبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو مسجلا 18.47 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعره فى ختام تعاملات الخميس كان بـ18.40 للشراء، 18.64جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07  جنيه للشراء.
 
4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.09  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

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