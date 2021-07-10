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سعر الريال السعودى اليوم السبت 10-7-2021

السبت، 10 يوليه 2021 11:43 ص
سعر الريال السعودى اليوم السبت 10-7-2021 الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 10-7-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07  جنيه للشراء.
 
4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.09  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

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