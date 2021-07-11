تداول أجزاء من أسئلة العربى للثانوية العامة بعد بدء اللجنة.. والتعليم تحقق

كنب محمود طه حسين

تداولت بعض صفحات للغش الإلكترونى على تطبيق تليجرام أجزاء من أسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، كما نشرت بعض الصفحات إجابات أسئلة.

من جانبها تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من داخل غرفة العمليات الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة وضبط الطالب المسئول عن تصويرها حال ما إذا كانت صحيحة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات فى أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .