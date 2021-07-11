بكين تعارض إضافة كيانات صينية لـ"قائمة الرقابة على الصادرات" فى واشنطن

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أعربت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، عن معارضة بكين الشديدة لإضافة الولايات المتحدة 23 كيانا صينيا إلى قائمة الكيانات المعنية بفرض رقابة على الصادرات.

ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن متحدث باسم الوزارة قوله "إن هذا التحرك جاء على أسس مزعومة مثل "حقوق الإنسان"، حيث عممت الولايات المتحدة مفهوم الأمن الوطني وأساءت استخدام تدابير الرقابة على الصادرات".. مضيفا "هذا قمع غير مبرر للشركات الصينية وضرر خطير لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية، وهو ما تعارضه الصين بشدة".

وفي معرض حثه الولايات المتحدة على وقف الممارسات الخاطئة على الفور، قال المتحدث "إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".