بدء صرف الدفعتين الـ6 و7 للعاملين بالمشروعات السياحية من صندوق إعانة الطوارئ

كتب محمد أسعد

بدأ صندوق إعانة الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة صرف الدفعتين السادسة والسابعة من الدفعات المخصصة للعاملين بالمنشآت والمشروعات السياحية بمختلف أنشطتها للتخفيف من أثار أزمة كورونا على تلك المشروعات والعاملين بها.

وذكر بيان للاتحاد المصري لغرف السياحة قام عدد من هذه المنشآت بصرف الدفعتين لصالح العاملين بها وخاطب اتحاد الغرف السياحية الغرف الخمس لسرعة إخطار باقي المنشآت المستحقة لتقوم بالصرف.

الجدير بالذكر أنه فور اندلاع أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة السياحة وصدور قرار رئيس الوزراء بصرف اعانات من صندوق إعانة الطوارئ للعاملين المتضررين من تداعيات ازمة فيروس كورونا، بدأ اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف وبالتنسيق مع الغرف السياحية الخمس واخطارهم بالاوراق والاجراءات المطلوبة للحصول على دعم الصندوق وتلقي طلبات الحصول علي تلك الإعانة والتواصل مع وزارة القوى العاملة تمهيدا للصرف وهو ما تم في الدفعات السابقة.