انعقاد حفل للإعلان عن مناهضة ختان الإناث بإدفو.. صور

أسوان – صلاح المسن

أجرى "اليوم السابع" تقريرا تليفزيونيا بمدينة إدفو بمناسبة الاحتفال الذى انعقد بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان لمناهضة ختان الإناث برعاية اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وبالاشتراك مع منظمة اليونيسف وجمعية تنمية المجتمع بالعطوانى وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط.

وتحدث خلال الاحتفال ممثلون عن الأوقاف والصحة والمجتمع المدنى ورجال القانون، كما شهد الحفل جمهور كبير من السيدات والفتيات بقرى ونجوع مركز إدفو.

وتم خلال الحفل تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، وشرح التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة الختان وتوسيع مجال التجريم ودورها فى تحقيق الردع العام والقضاء على هذه الممارسة السلبية.

وتناولت العقوبات القانونية للختان والتى يتم توقيعها على مرتكب عملية الختان أو من طالب بها أو حرض عليها، وعرض مدد الحبس للحالات المختلفة والتوعوية بخطورة الممارسات السلبية ضد المرأة.

جدير بالذكر أن مصر احتفلت الشهر الماضى باليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث والموافق 14 يونيو من كل عام فى ظل موافقة مجلس الوزراء وإقرار البرلمان المصرى ( بغرفتيه) وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، والتعديلات على القانون تضمنت حذف أى إشارة إلى استخدام المبرر الطبى أو حالة الضرورة، وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولى مهنة التمريض وعقوبات أخرى خاصة بالمنشأة الصحية التى اجريت فيها الجريمة، كما تم استحداث وتوسيع نطاق التأثير ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة بالحبس حتى ان لم تقع.