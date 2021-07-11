النفط يحقق خسائر أسبوعية بنسبة 0.8% بسعر برنت والخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي بمقدار 0.8% بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية هي الأولي لها منذ شهر مايو الماضي بنسبة 0.8%.

وسجلت أسعار النفط 75.55 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام، عند التسوية الجمعة كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.56دولار للبرميل.