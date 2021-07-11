اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يوليه 2021 03:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

النفط يحقق خسائر أسبوعية بنسبة 0.8% بسعر برنت والخام الأمريكى

الأحد، 11 يوليه 2021 02:00 م
النفط يحقق خسائر أسبوعية بنسبة 0.8% بسعر برنت والخام الأمريكى النفط
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي بمقدار 0.8% بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية هي الأولي لها منذ شهر مايو الماضي بنسبة 0.8%.
 
وسجلت أسعار النفط 75.55 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام، عند التسوية الجمعة كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.56دولار للبرميل. 
 
يذكر أنه تم تأجيل اجتماع تحالف "أوبك بلس" إلى أجل غير مسمى، في ظل فشل التكتل في التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

النفط

أسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

الخام الأمريكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة