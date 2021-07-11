أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الألماني الجزء الثاني "فيديو"

إشراف: شيماء سمير – تقديم: أ- أحمد غيث مدرس اللغة الألمانية

تعد اللغة الثانية من أهم المواد التي يحرص الطلاب على مذاكرتها طوال العام الدراسي، خاصة أنهم قد يكونون يدرسوها للمرة الأولى في حياتهم خلال المرحلة الثانوية، وبعد انتهاء امتحان مادة اللغة العربية، يستعد الطلاب جميعًا لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وحرصًا على الدور الاجتماعي الذي نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، يقدم موقع "اليوم السابع" أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكافة مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كافة المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم الجزء الثاني من مراجعة ليلة الامتحان في مادة الألماني.