أسعار المانجو الإسمعلاوى.. العويس بـ30 والسكري بـ25 والزبدة بـ15 جنيه.. فيديو لايف

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من أحدى فروشات المانجو الإسماعلاوى للتعرف علي الأنواع والأسعار الموجودة في السوق، حيث تربعت المانجو الإسمعلاوى على عرش الفاكهة فى فصل الصيف فى مصر بلا منازع، وتتميز بأنواعها الكثيرة والمتعددة، حيث لا يقل عدد أنواع المانجا فى الإسماعيلية عن 15 نوعًا على الأقل، فمنها "الزبدة والسكري والسكرى الأبيض، والسكري الأخضر، والسكرى الممتاز، وصديق، وعويسى، والهندى وفونس، ونعومى، وسنارة، وهندى، وكوبانية، وبربرى، وأناناس، وتيمور، وفجر، وأكلان".

وتعتبر المانجا العويس بأنواعها الثلاثة، والفص، والسكرى الممتاز، والصديق من أفضل أنواع المانجا الإسمعلاوى على الإطلاق.

ويقول المعلم إبراهيم أبو بلط، أمين الفلاحين بالإسماعيلية، وصاحب فرش مانجو، إن أسعار المانجو الإسمعلاوى تُحدد كل عام، حسب كميات المحصول خلال الموسم، فعندما يزداد المحصول تقل الأسعار وعندما تنخفض كميات المحصول، ترتفع فيها أسعار المانجا، وتعتبر الإسماعيلية، أرخص المحافظات فى مصر فى أسعار المانجا، نظرًا لقرب الأسواق من مزارع الفلاحين، حيث يقوم كل صاحب مزرعة بعرض منتجاته بالقرب من المزرعة فهو ليس فى حاجة إلى نقل محصوله لمسافات بعيدة، مما يوفر عليه مصاريف نقل المحصول إلى الأسواق البعيدة.

وكشف المعلم إبراهيم أبو بلط، عم أسعار المانجو فى الأسواق، حيث بلغ ثمن كيلو المانجو العويس من 25 جنيهًا إلى 30، والزبدة، من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا، والياسمين، 19 جنيهًا، ونعومى، من 17 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، وفص عويص، من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، والسكرى، 12 جنيهًا، وفونس، 20 جنيهًا، وهندى ملوكى، 20 جنيهًا، وهندى سنارة، 20 جنيهًا، وتومى، 20 جنيهًا، وهايدى، 20 جنيهًا، وسكرى أبيض، 15 جنيهًا، وسكرى ممتاز، من 20 إلى 25 جنيهًا، وتيمور، 20 جنيهًا، وسكرى أخضر، 20 جنيهًا، وعويص لوكس، 25 جنيهًا، وعويص بورى، 25 جنيهًا، وعويص الجربانة، 40 جنيهًا، وفونس، 20 جنيهًا، وصديق، 25 جنيهًا، وسنارة، 15 جنيهًا، وهندى منشاوى:15 جنيهًا، وكوبانية، 17 جنيهًا، وقشطة، 15 جنيهًا، وبربرى، 15 جنيهًا، وأناناس، 15 جنيهًا، وتيمور، 15 جنيهًا، وفجر أكلان، 12 جنيهًا.

المانجو الإسمعلاوى

المانجو الإسمعلاوى

المعلم إبراهيم أبو بلط والزميل السيد فلاح

أمين الفلاحين بالإسماعيلية والزميل السيد فلاح

تاجر المانجو

تجار المانجو بالإسماعيلية

أمين الفلاحين بالإسماعيلية

المعلم إبراهيم أبو بلط

المانجو الإسمعلاوى