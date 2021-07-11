اليوم السابع
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الأحد، 11 يوليه 2021 01:27 م
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أسعار العملات والذهب فى السعودية اليوم الأحد

الأحد، 11 يوليه 2021 01:06 م
أسعار العملات والذهب فى السعودية اليوم الأحد عملات
كتبت : سماح حمدى

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ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 11-يوليو 2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.46 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.81 ريال سعودي.
 
أما عن أسعار العملات فى مصر سجلت تباينا اليوم فى أولى تعاملات الأسبوع للبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو مسجلا 18.47 للشراء، 18.67جنيه للبيع، مقابل سعره فى ختام تعاملات الخميس كان بـ18.40 للشراء، 18.64جنيه للبيع.

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.
 
سجل 1 يورو نحو 4.46 ريال سعودي.
 
سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.21 ريال سعودي.
 
سجل 1 دولار كندي نحو 3.01 ريال سعودي.
 
سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.81 ريال سعودي .
 
سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.
 
سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.
 
سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.
 
سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.
 
سجل 1 دينار كويتي نحو 12.46 ريال سعودي.
 
 
أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 218.17 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 218.17 ريال بما يعادل  58.16$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 199.99 ريال  بما يعادل  53.32$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 190.90 ريال  بما يعادل  50.89$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 163.63 ريال  بما يعادل  43.62$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 127.27 ريال  بما يعادل  33.93$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 109.09 ريال بما يعادل  29.08$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,785 ريال بما يعادل  1,809$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,527 ريال بما يعادل 407.16$

سعر كيلو الذهب

بنحو 218,170 ريال بما يعادل 58,164$

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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