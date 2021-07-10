وزير الإعلام اليمنى يدين سطو الحوثيين على الاستاد الرياضى بمدينة ذمار

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أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، الجمعة، أعمال السلب والنهب التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لأملاك وعقارات الدولة وممتلكات المواطنين في مناطق سيطرتها، وآخرها السطو على الاستاد الرياضي بمدينة ذمار.

وقال الإرياني - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن قيام أحد قيادات ميليشيا الحوثي بنهب نصف مساحة الاستاد الرياضي (مدينة الشهيد ذعفان الرياضية بمدينة ذمار) بذريعة أن الأرضية ورث عن أجداده، والشروع بوضع المخططات والبناء عليها، سقوط يكشف الانحدار الذي وصلت له المليشيا وتجاوزها كل الخطوط الحمراء.

‏وأشار إلى أن السطو على واحدة من أهم معالم المدينة امتداد لعمليات النهب المنظم التي دشنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على الدولة، ولم تسلم منها المقار الحكومية والمصالح العامة والخاصة وممتلكات المواطنين اليمنيين، وانتهت بنهب أراضي الملاعب الرياضية.