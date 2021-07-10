اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم السبت 10-7-2021

السبت، 10 يوليه 2021 10:00 ص
سعر الدولار اليوم السبت 10-7-2021 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار اليوم السبت 10-7-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات يومي الجمعة والسبت بالبنوك المصرية، مستقرا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وسجل فى بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.
 
ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء.
 
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء.
 
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

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