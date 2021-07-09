أسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة

كتبت: سماح حمدى

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 9-7-2021، أمام الجنيه المصرى، نظرا لعدم وجود تعاملات اليوم خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، وهذه الأسعار تشمل "الدولار، الريال السعودى، اليورو، الجنيه الإسترلينى، الدينار الكويتى"، وسجل سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 18.40 للشراء، 18.55 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم، ليثبت سعره فى بنكى الأهلي المصري، ومصر عند سعر 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وسجل فى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ18.40 للشراء، 18.64 جنيه للبيع.